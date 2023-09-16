День второй. Как проходит Алтайская регата на Гребном канале в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

Как передает наш корреспондент, с утра на канале был туман, похожий на молоко. Саперы с трудом проходили дистанцию из-за плохой видимости
Зрители подтянулись к 12:00, трибуны продолжают заполняться. Но и с утра были люди - человек 20 или 30. Организаторы надеются, что на соревнования приедут 1,5 тыс. зрителей. Вместимость трибун - 3 тыс.
На Гребном канале тепло и светит солнце. В палатках с едой торгуют шашлыками, яблоками в карамели, лимонадами, попкорном и другими сладостями.
Турнир посетил Виктор Томенко вместе с Юрием Постригаем и Александром Дьяченко - организаторами соревнований.
Фоторепортаж с первого дня можно посмотреть здесь. А как доехать до канала - здесь.