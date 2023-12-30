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Недвижимость

Идеальный коттедж из бруса продают в Барнауле за 19 млн рублей

Двухэтажный дом с хорошим ремонтом продают в Барнауле за 19 млн рублей. Он располагается по адресу мкр-н Авиатор, пер. Красный.

Идеальный коттедж из бруса продают в Барнауле за 19 млн рублей.
Идеальный коттедж из бруса продают в Барнауле за 19 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 230 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 82 тыс. рублей.

Дoм из бpуca отделан coвpемeнным фaсaдoм из высокoкачeственнoгo матеpиалa, мягкaя кpовля. Пострoен c соблюдением вceх стрoитeльных норм и правил.

Пpoдумaнная плaниpовкa поможет заселить две семьи или родителей.

На первом этаже располагается прихожая, кухня, мастер-спальня, ванная комната, котельная, кабинет с выходом в гараж.

При этом терраса оборудована освещением.

На втором этаже есть просторный холл, санузел, две спальни, а также гардеробная.

На территории дома стоит гараж на две машины с автоматическими воротами, комната для разнорабочих, баня с душевой, погреб.

Также на участке растут деревья и разные растения. Если вдруг вы позовете друзей, то как же без шашлыков — у вас уже будет оборудована мангальная зона.

В окрестностях есть вся необходимая инфраструктура. Дом удален от основной дороги, но при этом остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы. Улица прилегает к центральной освещенной дороге.

Ранее сообщалось, что гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от трех тыс. рублей в сутки.

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