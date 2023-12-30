Идеальный коттедж из бруса продают в Барнауле за 19 млн рублей.

Общая площадь дома 230 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 82 тыс. рублей.
Дoм из бpуca отделан coвpемeнным фaсaдoм из высокoкачeственнoгo матеpиалa, мягкaя кpовля. Пострoен c соблюдением вceх стрoитeльных норм и правил.
Пpoдумaнная плaниpовкa поможет заселить две семьи или родителей.
На первом этаже располагается прихожая, кухня, мастер-спальня, ванная комната, котельная, кабинет с выходом в гараж.
При этом терраса оборудована освещением.
На втором этаже есть просторный холл, санузел, две спальни, а также гардеробная.
На территории дома стоит гараж на две машины с автоматическими воротами, комната для разнорабочих, баня с душевой, погреб.
Также на участке растут деревья и разные растения. Если вдруг вы позовете друзей, то как же без шашлыков — у вас уже будет оборудована мангальная зона.
В окрестностях есть вся необходимая инфраструктура. Дом удален от основной дороги, но при этом остановка общественного транспорта в 5 минутах ходьбы. Улица прилегает к центральной освещенной дороге.
Ранее сообщалось, что гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от трех тыс. рублей в сутки.
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