Женщина более 10 лет выращивала огурцы на могиле убитого собутыльника

Наказание за убийство женщину из Новосибирской области настигло спустя 13 лет.

Это случилось в поселке Сузун. Своего знакомого женщина убила после посиделок, указывает vn.ru.

Женщину вонзила нож в шею мужчины, тот скончался на месте. Собутыльники помогли женщине закопать тело в огороде. Вырыли яму, завернули тело в ковер и засыпали землей.

И в течение 13 лет после случившегося высаживала там различные овощи.

Суд приговорил женщину к 8 годам в колонии общего режима. С судебным решением она не согласна и собирается его обжаловать.

Ранее женщина убила мужа ударом в нос за отказ от путешествия.

Жительница индийского города Пуна ударила супруга в нос и сломала ему несколько зубов. В результате у него началось сильное кровотечение. Он потерял сознание и скончался.

В отношении индианки возбудили уголовное дело и заключили ее под стражу.