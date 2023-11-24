26 ноября
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Происшествия

Россиянка убила троих своих детей и жила с их трупами

В Псковской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Она подозревается в расправе над тремя своими детьми, указывает Lenta.ru.

Накануне в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме обнаружили тела троих несовершеннолетних — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. Они были детьми задержанной.

По информации Telegram-канала Shot, женщина совершила преступление еще в августе. Три месяца она жила рядом с телами своих детей. Расследование на контроле у регионального Следственного комитета.

Ранее россиянка убила годовалого ребенка из-за личной неприязни.

20-летняя девушка, находясь в квартире одна, ночью задушила своего малолетнего ребенка.

Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сейчас решают вопрос об ее аресте.

А в Барнауле мать убила двоих малолетних детей и покончила с собой.

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