В страшном ДТП на российской трассе погибли трое детей и трое взрослых

Страшное ДТП произошло в Нижегородской области 3 июня. В результате аварии погибли трое детей и трое взрослых. Об этом сообщают РИА Новости.

Трагедия произошла около 05:20 мск на 554 км автодороги "Москва - Уфа" в Воротынском районе.

Известно, что в автомобиле Nissan находилось шесть человек - трое взрослых и трое детей. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "ГАЗон".

В результате аварии на месте скончались водитель, женщина и двое детей 8 и 9 лет. Взрослые находились на передних сидениях.

Двух других пассажиров - 35-летнюю женщину и трехлетнего ребенка - госпитализировали. Позже они скончались в реанимации, сообщает замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Водитель грузовика не пострадал.

В ГИБДД региона сообщили, что причина трагедии – сон за рулем.