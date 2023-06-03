В страшном ДТП на российской трассе погибли трое детей и трое взрослых

Трагедия произошла около 05:20 мск на 554 км автодороги "Москва - Уфа" в Воротынском районе.
Известно, что в автомобиле Nissan находилось шесть человек - трое взрослых и трое детей. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "ГАЗон".
В результате аварии на месте скончались водитель, женщина и двое детей 8 и 9 лет. Взрослые находились на передних сидениях.
Двух других пассажиров - 35-летнюю женщину и трехлетнего ребенка - госпитализировали. Позже они скончались в реанимации, сообщает замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Водитель грузовика не пострадал.
В ГИБДД региона сообщили, что причина трагедии – сон за рулем.