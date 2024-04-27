В Ставрополье загорелся центральный рынок

Огонь разрушил торговые павильоны.
Площадь пожара составила тысячу кв.м.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле посреди улицы загорелся микроавтобус.
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Загорелся центральный рынок в Невинномысске в Ставрополье. Об этом сообщает Mash.
Огонь разрушил торговые павильоны.
Площадь пожара составила тысячу кв.м.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле посреди улицы загорелся микроавтобус.
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