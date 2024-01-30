В Сибири мужчину задержали за угрозы расправой

"Инцидент Барнаул" сообщает, что парень возмутился, когда увидел, что видео опубликовали без его разрешения.
Свое недовольство в агрессивной форме он высказал местной жительнице, которая и распространила видео через источник.
Ранее в отношении агрессора возбудили дело по статье "Хулиганство". В настоящее время он задержан. Правоохранители изъяли для изучения видеозаписи с камер наблюдения и скриншоты переписки. По месту жительства мужчины проведен обыск, допрошены свидетели.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства и подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле.
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