В Новосибирске полицейского, замешанного в убийстве 14-летней девочки, арестовали

В селе Яркуль Усть-Тарского района 25 января в Ценртральном районном суде Новосибирска пятому полицейскому, виновному в смерти 14-летней девочки Наташи Митюхиной, избрали меру наказания, сообщает " КП-Новосибирск ".

2 марта 2010 года Наташа не вернулась домой: тело до сих пор не нашли. Девочка с подругой возвращались после местной дискотеки домой и расстались за 300 метров до дома погибшей.

Спустя 13 лет стало известно о подробностях происшествия: полицейские в нетрезвом виде, дежурили по местности, вследствие чего сбили девочку на «Волге». Она была жива, но виновники увезли ее в другое село и убили. Летом 2023 года их арестовали вместе с начальником местного отдела участковых, знавшего о причине смерти невинной.

Следователи выяснили, что начальник местного отдела участковых может быть виновен и в смерти местного 26-летнего жителя Владимира Поторкина, который долгое время считался пропавшим. Обвиняемый с начальником уголовного розыска жестоко расправились с ним — версия следствия. Теперь начальник угрозыска под арестом. Но связано ли дело с убийством Наташи - также выясняют следователи.

18 января к сотруднику СК, проводившему следствия, пришел домой пятый полицейский в попытке помешать расследованию.



Он высказал угрозы, что привлечет следователя к уголовной ответственности, — уточнили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Судья Центрального района прислушалась к следователю по избранию меры пресечения для полицейского — виновного заключили под стражу до 23 марта. По истечении срока, арест будут продлевать.

Радмила Бичакова

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