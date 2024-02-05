В Сибири мужчина после ссоры с женой разбился в ДТП

В Новосибирске молодой человек после ссоры с женой, сел за руль в нетрезвом состоянии и попал в ДТП.

"КП-Новосибирск" сообщает, что мужчина на "Ладе" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris.

Во втором автомобиле ехали двое парней, они пострадали.

ДТП произошло 3 февраля, после свадьбы друзей супруги решили ехать домой, жена настояла, чтобы они взяли такси, но переругавшись, муж сел за руль в нетрезвом состоянии. Родственники погибшего отметили, что он знал дорогу и просто перепутал развязку.

Пострадавшие из "Хендая" после аварии попали в реанимацию, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жесткое ДТП с микроавтобусом произошло в Бийске.

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