В Барнауле произошло ДТП. Автомобиль перевернулся

Легковой автомобиль перевернулся и оказался на крыше.
Обстоятельства и пострадавшие уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом.
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Утром на ул. Власихинской произошла авария, сообщает «Инцидент Барнаул».
Легковой автомобиль перевернулся и оказался на крыше.
Обстоятельства и пострадавшие уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом.
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