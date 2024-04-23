В Алтайском крае перевернулся автобус. Что об этом известно

Известно, что автобус следовал по маршруту Кулунда - Барнаул. В салоне было трое взрослых пассажира и водитель. Медицинская помощь не понадобилось.
Отмечается, что пассажиры уехали попутным транспортом.
Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1993 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигался по маршруту «Барнаул – Кулунда». Однако он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
По данному факту полицейские назначили проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле очевидцы помогли остановить пьяного водителя.
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