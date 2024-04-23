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Происшествия

В Алтайском крае перевернулся автобус. Что об этом известно

В Благовещенском районе перевернулся автобус, пострадавших нет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Автобус, следовавший по маршруту Кулунда — Барнаул, съехал с дороги и опрокинулся.
Автобус, следовавший по маршруту Кулунда — Барнаул, съехал с дороги и опрокинулся.
"Инцидент Барнаул"

Известно, что автобус следовал по маршруту Кулунда - Барнаул. В салоне было трое взрослых пассажира и водитель. Медицинская помощь не понадобилось.

Отмечается, что пассажиры уехали попутным транспортом.

Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1993 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигался по маршруту «Барнаул – Кулунда». Однако он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

По данному факту полицейские назначили проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле очевидцы помогли остановить пьяного водителя.

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