Управляя автомобилем Toyota Carina, мужчина 1975 года рождения двигался по Чуйскому тракту со стороны Барнаула. Он выехал на встречную полосу движения, причины этого маневра неизвестны.
В результате выезда произошло столкновение с автомобилем Honda Stepwgn. После которого водитель Toyota Carina скончался на месте происшествия.
За помощью к медикам также обратились водитель, женщина 1982 года рождения, 16-летняя девочка. Характер их травм уточняется.
Ранее сообщалось, что в Сибири произошло страшное ДТП с КамАЗом.
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