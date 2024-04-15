Накануне стало известно, что на Чуйском тракте днем произошло ДТП. Погиб один человек, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Управляя автомобилем Toyota Carina, мужчина 1975 года рождения двигался по Чуйскому тракту со стороны Барнаула. Он выехал на встречную полосу движения, причины этого маневра неизвестны.

В результате выезда произошло столкновение с автомобилем Honda Stepwgn. После которого водитель Toyota Carina скончался на месте происшествия.

За помощью к медикам также обратились водитель, женщина 1982 года рождения, 16-летняя девочка. Характер их травм уточняется.

Ранее сообщалось, что в Сибири произошло страшное ДТП с КамАЗом.

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