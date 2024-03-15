В Алтайском крае обокрали летний детский лагерь

В селе Усть-Калманка злоумышленники проникли в детский оздоровительный лагерь и украли имущество. Об этом сообщает ГУ МВД пл Алтайскому краю.

По предварительной информации, злоумышленники повредили замки и проникли на территорию.

Из столовой они вынесли шесть алюминиевых кастрюль, 90 ложек и столько же чашек, пять столешниц для разделывания продуктов, а также сняли пять компрессоров с холодильников.

Также неизвестные забрали музыкальный центр, две мотопомпы, два водонагревателя и одеяла. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.

По горячим следам полицейские поймали злоумышленников. Ими оказались трое мужчин 1994, 2000 и 2001 года рождения.

Ночью мужчины приехали к лагерю на отечественном внедорожнике. Они сломали замки болторезом и вынесли вещи.

Часть украденного приятели сдали в пункт приема. Другую же часть спрятали в камышах между двумя поселками Усть-Калманского и соседнего с ним Усть-Пристанского района. Приятели поделили деньги и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря.

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