В Алтайском крае обокрали летний детский лагерь

По предварительной информации, злоумышленники повредили замки и проникли на территорию.
Из столовой они вынесли шесть алюминиевых кастрюль, 90 ложек и столько же чашек, пять столешниц для разделывания продуктов, а также сняли пять компрессоров с холодильников.
Также неизвестные забрали музыкальный центр, две мотопомпы, два водонагревателя и одеяла. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.
По горячим следам полицейские поймали злоумышленников. Ими оказались трое мужчин 1994, 2000 и 2001 года рождения.
Ночью мужчины приехали к лагерю на отечественном внедорожнике. Они сломали замки болторезом и вынесли вещи.
Часть украденного приятели сдали в пункт приема. Другую же часть спрятали в камышах между двумя поселками Усть-Калманского и соседнего с ним Усть-Пристанского района. Приятели поделили деньги и потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря.
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