В Алтайском крае мать обвиняет врачей в смерти новорожденной. Минздрав проводит проверку

В Славгородской больнице новорожденная с температурой скончалась от сепсиса, по факту произошедшего назначили проверку, сообщили в региональном Минздраве.

Известно, что в начале апреля в Славгородскую больницу поступила новорожденная девочка с температурой. На следующий день она скончалась от сепсиса.

Мать винит в смерти некомпетентность местных врачей. С ее слов, девочку не лечили, сообщает NGS22.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Алтайского края заявило, что приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка. Также по факту случившегося назначили проверку.

Также представители ведомства добавили, что о причинах трагедии говорить рано: проведение судебно-медицинской экспертизы это длительный процесс, который регламентирован нормативными документами.

«До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь малыша. Мы сами заинтересованы выяснить обстоятельства гибели», — рассказал Дмитрий Григорович, главный врач Славгородской ЦРБ.

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