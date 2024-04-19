Спецслужбы задержали подростков за попытку поджечь вертолет на российском аэродроме

Старшеклассники действовали по заданию спецслужб Украины, рассказал парламентарий. Также они уже организовали другие теракты и диверсии в Самарской области — подожгли два релейных шкафа, вышку сотовой связи и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции, указывает Lenta.ru.
Возбуждено дело по статье о покушении на совершение теракта.
Ранее россияне подожгли железную дорогу, чтобы получить 15 тыс. рублей. Троих россиян задержали в Республике Татарстан за поджог железной дороги.
Трое молодых людей в одном из мессенджеров познакомились с куратором.
Он предложил каждому гонорар за поджог релейного шкафа.
Каждому участнику диверсии полагалось по 5 тыс. рублей.
На Куйбышевской железной дороге они сожгли релейный шкаф.
Сейчас на преступников возбудили уголовные дела по статье «Террористический акт». Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Также сибирский девятиклассник готовил теракт с бомбой на рынке.
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