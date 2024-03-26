Сибиряки съели грибы из Алтайского края и заразились опасной болезнью

Два жителя Иркутска заболели ботулизмом после употребления соленых груздей, приобретенных в одной из торговых сетей.

Известно, что продукцию произвели в Барнауле.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Все партии грибов сняли с реализации. Ими также занялись в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

О заболевании

Ботулизм — заболевание, поражающее центральную нервную систему. К его симптомам относят слабость, «туман перед глазами», расстройство речи, сухость во рту и жажду.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью заканчивается летальным исходом.

Ранее в Алтайском крае супруги умерли после того, как поели копченое мясо.

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