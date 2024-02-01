Посетительница барнаульской кофейни "Йель" пойдет в суд за компенсацией после отравления

По словам потерпевший, руководство заведения не предложило возместить ей ущерб, сообщает " Банкфакс ".

В конце 2023 года после посещения кафе несколько человек заразились сальмонеллезом. Однако результаты эпидемиологического расследования до сих пор не обнародованы.

Известно, что предложений о компенсации нанесенного вреда от администрации кофейни не поступало.

Одна из пострадавших решила подать в суд иск. В нем она указала сумму компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей и 20 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на медикаменты.

Ранее в кофейне "Йель" прокомментировали массовое отравление. Владельцы рассказали, что ситуация действительно произошла, есть пострадавшие. Также есть документальные и иные свидетельства произошедших отравлений. За прошедшую неделю сотрудники приняли дополнительные меры в оставшихся заведениях.

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