Посетительница барнаульской кофейни "Йель" пойдет в суд за компенсацией после отравления

В конце 2023 года после посещения кафе несколько человек заразились сальмонеллезом. Однако результаты эпидемиологического расследования до сих пор не обнародованы.
Известно, что предложений о компенсации нанесенного вреда от администрации кофейни не поступало.
Одна из пострадавших решила подать в суд иск. В нем она указала сумму компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей и 20 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на медикаменты.
Ранее в кофейне "Йель" прокомментировали массовое отравление. Владельцы рассказали, что ситуация действительно произошла, есть пострадавшие. Также есть документальные и иные свидетельства произошедших отравлений. За прошедшую неделю сотрудники приняли дополнительные меры в оставшихся заведениях.
Самое важное - в нашем Telegram-канале