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Происшествия

Резкая утечка аммиака произошла рядом с популярным курортом в Таиланде

На ледовой фабрике недалеко от Паттайи в Таиланде произошла утечка аммиака, сообщает Telegram-канал Shot.

Костюм химзащиты.
Костюм химзащиты.
barnaul.org

Пострадали 130 человек.

Часть пострадавших — без сознания. Многие жалуются на жжение в глазах и носу, чувство стеснения в груди, указывает Газета.Ru.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома и не открывать окна.

Сотрудники экстренных служб пообещали российским туристам устранить последствия за два дня.

Причина утечки пока неизвестна.

Ранее утечка соляной кислоты произошла в Сибири.

Вагон с контейнером был отцеплен и отправлен на специализированный путь. Пследовал от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

К категории аварийно химически опасного вещества (АХОВ) относятся опасные химические вещества, применяемое в промышленности, сельском хозяйстве, при аварийном выбросе которых может произойти загрязнение окружающей среды, поражение людей и природы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб региона.

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