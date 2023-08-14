15 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали со склада в Новосибирске

Сообщения об эвакуации людей со склада хладкомбината в Новосибирске из-за утечки аммиака поступили днем 14 августа, сообщает Mash Siberia.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Об утечке заявил глава областного МЧС. Однако есть мнения, что на самом деле на складе просто закоротило охладитель.

Из-за этого помещение наполнилось дымом, людей вывели с территории склада.

При этом это не первое связанное с аммиаком происшествие на хладокомбинате.

Предыдущий инцидент случился в сентябре 2022 года - тогда сотрудники сами ликвидировали утечку. Эвакуировали около 300 человек, а троих госпитализировали с легкой степенью отравления.

Ранее из-за утечки газа перекрыли улицы в Барнауле. Несколько тысяч барнаульцев остались без газа из-за аварии. Позже газоснабжение восстановили, а утечку ликвидировали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость