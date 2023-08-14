Более 200 человек эвакуировали со склада в Новосибирске

Сообщения об эвакуации людей со склада хладкомбината в Новосибирске из-за утечки аммиака поступили днем 14 августа, сообщает Mash Siberia .

Об утечке заявил глава областного МЧС. Однако есть мнения, что на самом деле на складе просто закоротило охладитель.

Из-за этого помещение наполнилось дымом, людей вывели с территории склада.

При этом это не первое связанное с аммиаком происшествие на хладокомбинате.

Предыдущий инцидент случился в сентябре 2022 года - тогда сотрудники сами ликвидировали утечку. Эвакуировали около 300 человек, а троих госпитализировали с легкой степенью отравления.

Ранее из-за утечки газа перекрыли улицы в Барнауле. Несколько тысяч барнаульцев остались без газа из-за аварии. Позже газоснабжение восстановили, а утечку ликвидировали.