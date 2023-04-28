При заходе на посадку в Домодедово российский экипаж Boeing заметил неизвестный дрон у борта

Boeing авиакомпании NordStar летел из Уфы в Москву. Место посадки — аэропорт Домодедово.

Пилот сообщил об этом наземным службам.

Дрон заметили при заходе на посадку — на снижении самолета на высоте около двух километров. Дрон летел ниже самолета.

Капитан принял решение продолжить снижение и совершил посадку в аэропорту назначения. Посадка прошла успешно.

Ранее неизвестный дрон «подрезал» российский самолет, который вылетал из Шереметьево. Борт — авиакомпании «Победа».

Коптер пролетел примерно в 120 метрах под бортом воздушного судна, на высоте около 600 метров от земли. Пилот продолжил полет во Владикавказ.

На месте назначения самолет успешно приземлился. Сейчас полиция выясняет, кто запустил беспилотник. Ранее два дрона без опознавательных знаков упали на участки местных жителей в Московской области.