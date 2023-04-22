Дрон-камикадзе атаковал трактор

Накануне дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на трактор-погрузчик, работающий в Курской области.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, указывает Газета.Ru.

Водитель погрузчика не пострадал. Повреждения получил трактор.

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта.

Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.

Также обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Между тем дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.