28 апреля
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Происшествия

Два дрона без опознавательных знаков упали на участки местных жителей в Московской области

Два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье, сообщает телеграм-канал SHOT.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Один из коптеров — с камерой.

Первый беспилотник рухнул накануне возле дома жителя деревни Новосидориха. Опознавательных знаков на нем не было. Длина устройства — около 20 сантиметров.

Второй БПЛА залетел за забор и приземлился на территории участка в деревне Обухово.

Выясняется, кто является владельцем коптеров, указывает LIFE.

Между тем стало известно, откуда дроны-камикадзе добрались до бухты Севастополя и атаковали город.

Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором приводятся результаты анализа маршрута движения украинских безэкипажных катеров. По данным ведомства, их запустили из акватории порта Одесса.

Ранее беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО. Российский флот уничтожил три беспилотника над городом.

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался. Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта. Беспилотник подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал, так как аэропорт не работает.

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