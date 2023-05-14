16 мая
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Происшествия

Минус 500 тыс. рублей оказалось на карте барнаульца, установившего мобильное приложение

Барнаулец обратился в отдел полиции и рассказал, что неизвестные похитили у него 500 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. "Звонарь" пояснил — якобы на имя потерпевшего оформлен кредит и, чтобы его закрыть, необходимо перевести деньги на безопасный счет, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Дальше потерпевший действовал по уже известной схеме, выполняя инструкции лже-сотрудника банка. Барнаулец установил мобильное приложение, оформил кредит на указанную сумму и перевел денежные средства на продиктованный лицевой счет.

Когда осознал, что его "развели", обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее известный российский певец перевел в "фонд мошенников" один миллион рублей. В сетях аферистов оказался Стас Намин.

А вот мошенник на Алтае не выдержал и сам признался в обмане. Когда женщина решила выяснить о состоянии своих денег на счетах, мошенник открыто признался, что обманул ее.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В вот в Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом. Она сразу позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было.

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