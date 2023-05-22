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Происшествия

Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты в Алтайском крае

Каменский отдел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело из-за смерти мужчины во время охоты в Баевском районе 20 мая.

Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты.
Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты.
Каменский отдел СУ СК по Алтайскому краю

40-летний местный житель отправился на охоту по лицензии с двумя знакомыми, сообщает пресс-служба каменского отдела следкома.

Товарищи разошлись в разные стороны, а 64-летний подозреваемый стал заряжать ружье.

Во время зарядки оружие случайно выстрелило в направлении, куда ушел 40-летний сельчанин.

В итоге мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудную клетку.

Следователи собирают доказательства по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжают.

Ранее автомобили барнаульцев попали под обстрел неизвестных.

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