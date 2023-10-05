Двоих мужчин заметили на улице Барнаула без сознания. Что об этом известно

По предварительной информации, мужчины умерли от передозировки наркотиками.
Ранее мы рассказывали, что наркодилеры осваивают IT-сферу, а Барнаул оказался в опасной близости к точке невозврата.
Накануне на перекрестке улиц Попова и Взлетной люди заметили двух мужчин в бессознательном состоянии, сообщил "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации, мужчины умерли от передозировки наркотиками.
Ранее мы рассказывали, что наркодилеры осваивают IT-сферу, а Барнаул оказался в опасной близости к точке невозврата.
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