В Алтайском крае задержали жителей, которые лечились от всех болезней коноплей

Житель Калманского района нарвал на окраине дикую коноплю, принес домой и сразу же употребил часть. Оставшуюся спрятал в надворных постройках.

Оказалось, что мужчина отложил «запасы» общей массой в высушенном состоянии 43,61 гр. Он сознался, что потребление марихуаны ему помогало от похмелья.

Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.



Похожая ситуация случилась еще с одним жителем района. Он использовал коноплю, чтобы справиться со стрессовыми ситуациям

Мужчине посадили на три года и шесть месяцев в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Барнауле уничтожают дикорастущую коноплю.