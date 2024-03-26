26 марта
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Происшествия

Бийчане бьют тревогу: частные дома затапливают талые воды

Местные жители заявляют, что дома скоро поплывут: дренажный канал заполнен до предела, сообщает "ЧП Бийск".

Паводок в Бийске.
Паводок в Бийске.
"ЧП Бийск"

Одна из жительниц сообщает, что домой зайти уже невозможно, приходится искать ночлег. Дрова и уголь также затопило.

Администрация на обращение горожанки ответила, что ее адрес стоит в ближайших планах, воду обещали откачать. Но спустя две недели мер по решению проблемы не последовало.

Со слов очевидцев, уровень воды с каждым днем повышается.

Ранее жители села Солнечное в Первомайском районе снова обратили внимание на ущерб от паводка. Вода зашла в подвалы жилых домов.

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