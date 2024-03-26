Бийчане бьют тревогу: частные дома затапливают талые воды

Одна из жительниц сообщает, что домой зайти уже невозможно, приходится искать ночлег. Дрова и уголь также затопило.
Администрация на обращение горожанки ответила, что ее адрес стоит в ближайших планах, воду обещали откачать. Но спустя две недели мер по решению проблемы не последовало.
Со слов очевидцев, уровень воды с каждым днем повышается.
Ранее жители села Солнечное в Первомайском районе снова обратили внимание на ущерб от паводка. Вода зашла в подвалы жилых домов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале