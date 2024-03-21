К весеннему половодью готовятся в Алтайском крае

Локальные подтопления придомовых территорий наблюдают в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, а также Советском и Шипуновском районах.
Межведомственная рабочая группа проводит предпаводковое обследование в 15 муниципальных районах и городских округах, которые могут представлять опасность во время прохождения паводка.
Ведутся работы по строительству четырех защитных дамб, берегоукреплению и регулированию русел рек.
Для контроля за обстановкой задействовали 49 гидрологических постов.
Обстановку в регионе круглосуточно контролирует Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Ранее стало известно, когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен.
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