26 марта
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Жизнь

На Алтае постепенно вскрываются реки. Ждать ли в скором времени паводок

В Алтайском крае раньше других регионов Сибири начали вскрываться реки. Как рассказал на прошлой неделе начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, во многих местах уже образуются закрайны и проталины. Специалист объяснил, где в 2024 году могут быть подтопления.

Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов

По словам Алексея Крутовского, из-за повышение температуры воздуха в дневное время на реках Алтая начался подъем уровня воды.

Метеорологическую весну (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок) ожидают в первой декаде апреля.

Алексей Крутовский,
начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

На Алтае все процессы начинаются чуть раньше. В Томской, Кемеровской областях, наоборот, позже.

Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов

Эксперт также сделал аккуратный прогноз относительно возможных подтоплений в Алтайском крае. По его словам, в условиях "дружной весны и большого количества осадков", проблемы могут возникнуть на реке Обь в районе Барнаула.

Достижение опасных отметок, подтопления участков и переливы автодорог также возможны на Катуни в Сростках и на Чумыше в Ельцовке. Алексей Крутовский отметил, что более детальный гидропрогноз будет готов 5-8 апреля.

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