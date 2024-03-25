На Алтае постепенно вскрываются реки. Ждать ли в скором времени паводок

По словам Алексея Крутовского, из-за повышение температуры воздуха в дневное время на реках Алтая начался подъем уровня воды.
Метеорологическую весну (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок) ожидают в первой декаде апреля.
Алексей Крутовский,
начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
На Алтае все процессы начинаются чуть раньше. В Томской, Кемеровской областях, наоборот, позже.
Эксперт также сделал аккуратный прогноз относительно возможных подтоплений в Алтайском крае. По его словам, в условиях "дружной весны и большого количества осадков", проблемы могут возникнуть на реке Обь в районе Барнаула.
Достижение опасных отметок, подтопления участков и переливы автодорог также возможны на Катуни в Сростках и на Чумыше в Ельцовке. Алексей Крутовский отметил, что более детальный гидропрогноз будет готов 5-8 апреля.
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