Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта

Беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде.

О попытке атаки сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотник подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал, так как аэропорт не работает, указывает Lenta.ru.

Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.

Ранее обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Между тем дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.