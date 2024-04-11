Все для дома и холодильника. На «Сельхозрынке» выстраиваются очереди за доступными и свежими продуктами

«Сельхозрынок» на улице Северо-Западной.
Фото: Анна Зайкова.
И в кастрюлю, и на мангал
На рынке все, как в супермаркете: отделы с молочной продукцией, крупами, овощами и фруктами и другим. Только здесь мы встречаем индивидуальный подход: продавцы то и дело зовут «попробовать новиночку» или продукты местного фермера.
В центре большого зала — мясные отделы. Продавцы за прилавками говорят: скоро покупатели начнут брать продукты на открытие дачного сезона.
«Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции.
Фото: Анна Зайкова.
«Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции.
Фото: Анна Зайкова.
«Сельхозрынок» предлагает своим посетителям большой выбор свежей и качественной продукции.
Фото: Анна Зайкова.
Для шашлыка очень хорошо подходит свиная шея, — отмечает продавец Светлана. — Но некоторые покупатели берут у нас для этого и лопаточку, и окорок.
Кроме охлажденного мяса в холодильниках лежат полуфабрикаты и готовые продукты: буженина, корейка, и колбасы.
У компании «Союз» своя коптильня с натуральными опилками, не используем жидкий дым, — продолжает Светлана. — У нас закупаются и молодые, и пенсионеры: цены доступны.
Берем у одного и того же продавца мясо с каждой пенсии, — подтверждает уходящая с покупками пожилая пара.
В соседнем отделе продают мангалы, грили и приправы для мяса. На других прилавках — соусы, сыры, свежие овощи, зелень и фрукты, которые можно подать на стол.
«Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса.
Фото: Анна Зайкова.
«Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса.
Фото: Анна Зайкова.
«Сельхозрынок» предлагает качественные мангалы, грили и приправы для мяса.
Фото: Анна Зайкова.
Масло, сахар, яйца, мясо, выпечка, крупы и другие основные продукты у нас — от производителей со всего Алтайского края, — отмечает директор ООО «Сельхозрынок» Ирина Грузинская. — Во многих отделах поставки происходят ежедневно. Что касается непродовольственных товаров, с нами работают большие сети «Пакетон» и «Агроном».
Курица или рыба?
Перед киоском, где продают отборные яйца по 100 рублей, выстраиваются люди. То, что фотокорреспондент запечатлел на снимках, — еще не очередь, говорят нам сами покупатели.
Перед Новым годом, например, очередь от зала до дверей шла, — говорит Галина, собирая яйца с лотка в ведро. — Я сама много лет прихожу на этот рынок, живу недалеко. В другом киоске молочку беру: творог, сметану, сливочное масло себе и детям. Вкусовые качества совсем другие, мне нравится.
Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Свежая продукция от птицефабрик Алтайского края всегда есть на прилавках «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
В нескольких шагах — рыбный отдел. Во льдах блестят семга, горбуша, треска, а также другие морские обитатели.
Можно выбрать любую рыбу. Мы почистим, порежем. Вам останется только приготовить. — говорит продавец.
Еще в холодильник выставили морские коктейли, морскую капусту и салаты: от корейской морковки и фунчозы до папоротников с опятами.
Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Широкий выбор рыбы и морских деликатесов порадует взыскательных покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
На «Сельхозрынке» можно купить разнообразные продукты.
Фото: Анна Зайкова.
Для отдыха и работы
На первом этаже продают и непродовольственные товары. Например, магазин с одеждой для туризма, рыбалки и охоты, а также спецформами для разных профессий.
Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
Любителям туризма, рыбалки и охоты на «Сельхозрынке» предлагается большой выбор необходимой амуниции и полезных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
В чем-то рынок остается «рынком». У лестницы расположились небольшие отдельчики с одеждой первой необходимости: нижним бельем, колготками, ночными сорочками. А вот на втором этаже находятся магазины с комплектами на выход.
Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке».
Фото: Анна Зайкова.
Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке».
Фото: Анна Зайкова.
Отделы с одеждой первой необходимости ждут своих покупателей на «Сельхозрынке».
Фото: Анна Зайкова.
Собрать интерьер
Практически весь второй этаж занял мебельный отдел. Его большая часть относится к дискаунтеру. Он предлагает мягкую и корпусную мебель.
Например, простой кухонный гарнитур для миниатюрной кухни здесь стоит от 20 тыс. рублей. А цена ярких диванов стартует от 14-15 тыс. рублей.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Мебель по бюджетной цене порадует покупателей «Сельхозрынка».
Фото: Анна Зайкова.
Убедиться в доступности и качестве товаров «Сельхозрынка» можно лично, отправившись на ул. Северо-Западную, 6. Рядом со зданием есть трамвайная и автобусная остановки.
ул. Северо-Западная, 6
тел.: 8 (3852) 226-714
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