В историческом особняке откроется ресторан французского россиянина

В Новосибирске в середине марта должен открыться ресторан Жерара Депардье и Дениса Иванова, сообщает Atas.info.

Ресторан называется «Жерарня», он рассчитан на 100 посетителей. И на его открытие известный актер приедет лично, указывает nsk.bfm.ru.

В меню — французская и русская кухни, немного европейской классики.

Особенностью «Жерарни» станет двухуровневая печь, в которой можно коптить и жарить одновременно. Заведение откроется в историческом особняке.

Ресторан должны были открыть еще в 2021 году. Но тогда была пандемия коронавируса.

Ранее Жерар Депардье принял православие и крестился. Между тем актер, гражданин России Жерар Депардье прописан в Новосибирске.

Гражданство

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Российский паспорт именитому французу вручал лично президент Владимир Путин.

11 января 2013 года артисту было присвоено звание «Почетный удмурт», а 25 февраля он стал почетным гражданином Чеченской Республики.

В России Депардье предоставили жилплощадь в нескольких регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил актеру пятикомнатную квартиру на 27-м этаже одного из зданий высотки «Грозный-Сити». Квартира у киноактера есть и в Саранске, где Депардье зарегистрирован.

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