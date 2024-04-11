Семейный бум: «Ростелеком» фиксирует рост подключений к пакетным предложениям цифровых услуг и мобильной связи

«Ростелеком» отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу «Семейный», выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом.

Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

«Ростелеком» дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета «Семейный». К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат 2 000 минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома».

Кроме того, в пакет входит безлимитный скоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмами и сериалами для всей семьи и интерактивному ТВ с более чем 100 каналами в разрешении 4K и Full HD. Пакет цифровых услуг «Семейный» работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.

Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.

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