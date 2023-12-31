Самые полезные закуски на новогоднем столе назвала эксперт

Для праздничного стола лучше всего подходит жирная и белковая еда.

Например, как запеченное мясо индейки в рукаве. В таком продукте жиры препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость спирта в кровь, пишет Lenta.ru.

А самыми полезными закусками на новогоднем столе являются мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец, уверена нутрициолог Анастасия Кондаурова, сообщает «Пятый канал»..

Ранее сообщалось, что российский новогодний стол подорожал.

По словам экспертов, новогодний стол подорожал из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов.

Также в цене выросло отечественное шампанское. А цены на икру снизились: так, икра кеты сейчас дешевле и в опте, и в рознице.

Ранее мы писали, как вкусно проводить и сытно встретить 2024 год.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал