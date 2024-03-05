Регулировать деятельность маркетплейсов будут по новому законопроекту

В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщает РИА Новости .

По словам разработчиков, сегодня правовое регулирование деятельности маркетплейсов отсутствует. Это порождает у них неограниченные возможности одностороннего изменения условий работы.

Законопроект устанавливает требования к договорам, которые заключают владельцы маркетплейсов с продавцами.

Также предусмотрено обязательное размещение текста договора на сайте владельца маркетплейса.

Ранее стало известно, что популярный маркетплейс открывает новый склад в Санкт-Петербурге.

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