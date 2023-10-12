Личный кабинет налогоплательщика и как им пользоваться

Личный кабинет налогоплательщика — это информационный ресурс, который размещен на официальном сайте ФНС России и может использоваться, в частности, для получения налогоплательщиком документов от налогового органа, а также для передачи в налоговый орган документов (информации), сведений в электронной форме.

С помощью личного кабинета налогоплательщик может взаимодействовать с налоговым органом через Интернет, контролировать состояние своих расчетов по налогам, получать налоговые уведомления, направлять заявления на получение налоговых вычетов, оплачивать налоги и т.д.

Обновленная версия сервиса на главной странице отражает сальдо Единого налогового счета и наиболее востребованные жизненные ситуации.

Войти в сервис можно через сайт ФНС России или мобильное приложение «Налоги ФЛ» — его можно скачать в Google Play или App Store.

Что можно делать в личном кабинете налогоплательщика?

С помощью личного кабинета налогоплательщика можно отправлять в налоговую службу декларации и другие документы, получать вычеты и льготы, различные справки, а также отслеживать информацию о своих налогах, счетах и собственности.

Пользователи сервиса могут просматривать и выгружать на свой компьютер Справку о доходах и суммах налога физического лица (ранее — форма 2-НДФЛ), в которой отражаются полученные физическим лицом доходы, налоговые вычеты, суммы удержанного и перечисленного налоговым агентом НДФЛ.

Также в ЛК ФЛ имеется актуальная информация о начисленных суммах имущественных налогов. Пользователь сможет проверить полноту и достоверность сведений об объектах налогообложения (принадлежащем ему недвижимом имуществе, транспортных средствах).

Кроме того, в разделе «Доходы» ЛК ФЛ содержатся, в том числе, сведения из расчетов по страховым взносам и сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль организаций.

В разделе «Сведения о банковских счетах» ЛК ФЛ содержатся сведения о счетах (вкладах) физических лиц, представляемые банками в налоговые органы.

Как войти в личный кабинет налогоплательщика?

Войти в личный кабинет налогоплательщика можно с помощью подтвержденного аккаунта Госуслуг или по паролю, выданному в отделении ИФНС. Чтобы войти в сервис с помощью Госуслуг: откройте личный кабинет налогоплательщика и выберите вариант «Войти через Госуслуги (ЕСИА)».

Чтобы получить налоговый пароль обратитесь с паспортом в любую ближайшую налоговую инспекцию или отделение МФЦ.

Что такое электронная цифровая подпись (ЭЦП) в личном кабинете налогоплательщика?

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это возможность подписывать электронные документы, чтобы они обрели юридическую силу, равную бумажным документам. Например, с помощью ЭЦП можно подписать декларацию 3-НДФЛ, заполненную онлайн в личном кабинете налогоплательщика.

Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно, зайдя в раздел «Профиль» ЛК ФЛ. При создании электронной подписи налогоплательщику необходимо самостоятельно задать и запомнить отдельный пароль для электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока.

Чем личный кабинет налогоплательщика отличается от Госуслуг?

Сайт налоговой службы. Фото предоставлено ФНС России.

Личный кабинет налогоплательщика разработан Федеральной налоговой службой, а портал госуслуг — это общий сервис всех государственных органов.

В личном кабинете налогоплательщика содержится полная информация, на портале Госуслуги в настоящее время представлены ограниченные законодательством налоговые услуги. Однако нужно заметить, что с 1 июля 2023 года пользователи Госуслуг могут видеть не только налоговую задолженность, но и начисления. Но есть одно условие - требуется направить соответствующее согласие прямо из сервиса, и тогда налоговое уведомление будет отражаться на портале.

Если остались вопросы, задайте их электронному помощнику на сайте ФНС России или по номеру федерального контакт центра 8-800-2222222.

Сайт: финграмота22.рф