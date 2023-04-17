«Леруа Мерлен» и Fix Price прекратили работу важных направлений

Крупные сети магазинов приняли новое решение для всех граждан.

В Барнауле откроется второй магазин "Леруа Мерлен".

Ретейлеры объявили о прекращении работы важных направлений сразу после Пасхи, пишет PRIMPRESS.

О нововведении объявили в сети супермаркетов Fix Price. Ретейлер запускал новую акцию, по которой любые необходимые товары покупатели могли получить бесплатно. Однако с 17 апреля акция перестала действовать.

В сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» объявили об окончании возможности получать повышенный кешбэк за покупки в онлайн-магазине, указывает prokazan.ru.

При этом ранее сообщалось, что Leroy Merlin планирует продать все свои магазины в России. Компания ожидает, что после продажи магазинов сохранятся рабочие места для 45 тыс. сотрудников.