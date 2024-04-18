ФАС предупреждает: куриные яйца не должны подорожать из-за Пасхи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен.

Соответствующие письма ведомство направил производителям этой продукции и торговым сетям.

Антимонопольщики обратили внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты и соблюдения принципов ответственного ценообразования.

ФАС РФ также предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. В противном случае, служба примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее опасные яйца сибирского производителя появились в магазинах. Что нужно знать.

В контрольном образце яиц, произведенных на птицефабрике в Кемеровской области, специалисты испытательной лаборатории обнаружили в них опасные для здоровья человека препараты.

Это остаточное количество антибиотиков ципрофлоксацина и энрофлоксацина.

Это прямое нарушение стандартов безопасности питания. Ведь даже незначительное употребление антибиотиков может нанести вред здоровью человека.

Употребление продуктов с антибиотиками может вызвать аллергические реакции, дисбактериоз. Немаловажно — при лечении инфекций после употребления таких антибиотиков эффективность лекарств снижается до минимума.

Фабрика-производитель опасных яиц не указывается, однако информация об этом передана в Россельхознадзор.

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