16 марта
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Политика

Все виды самообороны хотят разрешить россиянам для защиты жилья

Законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни при проникновении злоумышленников на частную собственность, направили в правительство РФ, сообщает "Парламентская газета".

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

Сейчас гражданин во время нападения на него обязан оценить степень опасности намерения злоумышленника и быть к нему доброжелательным. При этом нападающий находится в более выгодном положении: именно тот, кто защищается, будет доказывать свою невиновность.

Авторы законопроекта предлагают урегулировать права граждан на необходимую оборону. Это будет распространяться на пределы частной территории россиянина, а также на места временного пребывания.

Ранее проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности внесли в Госдуму.

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