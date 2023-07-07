Талибы* запретили женщинам ходить в салоны красоты из-за коррекции бровей

В Афганистане после 23 июля перестану работать салоны красоты. Стало известно, почему Талибы* (движение "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) их закрыли.

Министерство по поощрению добродетели посчитало, что цены на услуги слишком высокие, а коррекция бровей «противоречит законам шариата».

Владельцам салонов красоты 6 июля сказали, чтобы те в течение двух недель "прикрыли лавочки", иначе им грозит наказание.

Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана в 2001 году, когда сверли Талибан*. Тогда же женщины перестали носить бурки, стали ходить в вузы и школы, могли полноценно работать.

В августе 2021 года Талибы снова захватили власть в Афганистане - после того, как Байден вывел армию США из страны. Женщин снова одели в бурки, ограничили им образование и работу, запретили ходить в парки аттракционов.

*Организация «Талибан» признана в России террористической, ее деятельность запрещена.

Ранее трех россиянок, насильно выданных замуж за террористов ИГ*, вернули на родину.