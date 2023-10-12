Как поссорились два миллиардера из-за поста в соцсети, и что постановил российский суд

Российский миллиардер Олег Дерипаска выиграл суд против бывшего банкира Олега Тинькова, который сейчас находится за границей.

Что произошло

В апреле 2022 года Тиньков опубликовал пост в соцсети — он раскритиковал Вооруженные силы и россиян, которые поддерживают спецоперацию. Один из комментаторов сравнил банкира с главой ЦБ и Дерипаской.

В ответ на злобный комментарий Тиньков оскорбительно высказался о том, как Дерипаска нажил состояние, указывает Газета.Ru.

Позже в одном из интервью пояснил, что видит в Дерипаске «некий собирательный образ». И недвусмысленно намекнул, что «там все воры».

Дерипаска подал иск к Тинькову и запрещенной в России соцсети о защите чести и достоинства в мае 2022 года. Он потребовал взыскать компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей с Тинькова. К соцсети денежных претензий не было.

Судебное решение

Накануне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски. И постановил — взыскать с Тинькова 20 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Установлен и размер неустойки — за каждый день возможного неисполнения решения суда будет взыскиваться по 100 тыс. рублей.

Также по постановлению судьи, пост от апреля 2022 года ответчик обязан удалить.

Судья Мельников уверен — этот процесс в интересах общества, что за распространение клеветнических фейковых сообщений последует наказание.

А взысканные деньги направят в благотворительный фонд.

Ранее российский миллиардер Дерипаска напомнил, чем опасна ядерная война.

Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.

«Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.

Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству».

Также Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России .