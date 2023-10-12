Как поссорились два миллиардера из-за поста в соцсети, и что постановил российский суд

Что произошло
В апреле 2022 года Тиньков опубликовал пост в соцсети — он раскритиковал Вооруженные силы и россиян, которые поддерживают спецоперацию. Один из комментаторов сравнил банкира с главой ЦБ и Дерипаской.
В ответ на злобный комментарий Тиньков оскорбительно высказался о том, как Дерипаска нажил состояние, указывает Газета.Ru.
Позже в одном из интервью пояснил, что видит в Дерипаске «некий собирательный образ». И недвусмысленно намекнул, что «там все воры».
Дерипаска подал иск к Тинькову и запрещенной в России соцсети о защите чести и достоинства в мае 2022 года. Он потребовал взыскать компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей с Тинькова. К соцсети денежных претензий не было.
Судебное решение
Накануне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски. И постановил — взыскать с Тинькова 20 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Установлен и размер неустойки — за каждый день возможного неисполнения решения суда будет взыскиваться по 100 тыс. рублей.
Также по постановлению судьи, пост от апреля 2022 года ответчик обязан удалить.
Судья Мельников уверен — этот процесс в интересах общества, что за распространение клеветнических фейковых сообщений последует наказание.
А взысканные деньги направят в благотворительный фонд.
Ранее российский миллиардер Дерипаска напомнил, чем опасна ядерная война.
Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.
«Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.
Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству».
Также Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России .