14 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Как поссорились два миллиардера из-за поста в соцсети, и что постановил российский суд

Российский миллиардер Олег Дерипаска выиграл суд против бывшего банкира Олега Тинькова, который сейчас находится за границей.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Что произошло

В апреле 2022 года Тиньков опубликовал пост в соцсети — он раскритиковал Вооруженные силы и россиян, которые поддерживают спецоперацию. Один из комментаторов сравнил банкира с главой ЦБ и Дерипаской.

В ответ на злобный комментарий Тиньков оскорбительно высказался о том, как Дерипаска нажил состояние, указывает Газета.Ru.

Позже в одном из интервью пояснил, что видит в Дерипаске «некий собирательный образ». И недвусмысленно намекнул, что «там все воры».

Дерипаска подал иск к Тинькову и запрещенной в России соцсети о защите чести и достоинства в мае 2022 года. Он потребовал взыскать компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей с Тинькова. К соцсети денежных претензий не было.

Судебное решение

Накануне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски. И постановил — взыскать с Тинькова 20 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Установлен и размер неустойки — за каждый день возможного неисполнения решения суда будет взыскиваться по 100 тыс. рублей.

Также по постановлению судьи, пост от апреля 2022 года ответчик обязан удалить.

Судья Мельников уверен — этот процесс в интересах общества, что за распространение клеветнических фейковых сообщений последует наказание.

А взысканные деньги направят в благотворительный фонд.

Ранее российский миллиардер Дерипаска напомнил, чем опасна ядерная война.

Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.

«Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.

Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству».

Также Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России .

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость