1 декабря
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Политика

Движение ЛГБТ* официально признали экстремистским

Теперь на территории РФ запрещена деятельность международного сообщества ЛГБТ*.

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Как сообщает Mash, заседание прошло в закрытом режиме из-за секретных сведений в материалах дела. Со стороны организации пришли ее активист и секретарь. В том числе, он пожаловался, что их адвоката не впустили в здание Верховного суда.

Журналистов впустили только во время оглашения постановления.

Под запрет попадает все, что пропагандирует сообщество: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки. За нарушение грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Решение вступает в силу немедленно.

* - признана экстремистской на территории РФ.

Ранее в Госдуме призвали остановиться запрещать все подряд.

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