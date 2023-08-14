15 августа
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Жизнь

Андрея Петрова оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ и поместили в спецприемник

Андрей Петров, который называет себя Миланой Петровой, должен заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей в течении 60 дней, сообщает Mash.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Также известному блогеру назначен штраф 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ.

В 2021 году Андрея Петрова вызывали в полицию для проверки по статье о "Пропаганде ЛГБТ", после этого он покинул Россию.

Спустя год блогер выпустил реалити-шоу на YouTube, где рассказывает о жизни на Бали.

По версии следствия, 26 мая 2023 года на его Telegram канале нашли посты про смену пола и практики однополой любви.

Петрова пригласили на заседание, но он так и не явился в здание суда.

Вечером 12 августа блогера задержали в аэропорту Домодедово, сейчас он находится в спецприемнике, сообщает Telegram-канал "Москва. Молния".

С ним связались адвокаты.

Ранее телеканал «ТВ-3» оштрафовали на 4 млн рублей за фильм с ЛГБТ-контентом.

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