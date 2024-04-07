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Политика

День 773-й. Самое важное к утру 7 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки Москве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си». Он добавил, что не призывает к компромиссу сейчас.
  • Франции и Германии следует взять на себя инициативу и выступить за дипломатическое урегулирование конфликта Украины и России, считает бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.
  • Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
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Одной строкой

Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента.

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок.

Зеленский заявил о готовности Украины получить помощь от США в кредит.

Российские авиабомбы уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Украина попросила зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта.

В Одессе произошел пожар после взрывов.

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