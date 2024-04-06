День 772-й. Самое важное к утру 6 апреля

Главные новости
-
Канцлер Австрии выразил несогласие с Макроном по Украине. Карл Нехаммер считает необходимым избегать эскалации напряженности.
-
В Черниговской области строят "капитальные фортификации" вдоль границы с РФ и Белоруссией. Глава областной администрации Вячеслав Чаус сообщил Владимиру Зеленскому, что уже установлены минные заграждения, невзрывные препятствия и разветвленная сеть опорных пунктов.
-
Водолацкий назвал взятие Водяного в ДНР шагом к освобождению Славянска и Краматорска. Российская армия ежедневно продвигается вперед, отметил депутат Госдумы
Одной строкой
Доллар — 92,50 рубля. Евро — 100,16 рублей.
Над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire.
В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.
МО РФ заявило, что морпехи Черноморского флота при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ.
Минобороны России заявило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении.
МО РФ сообщило, что бронепоезд "Волга" успешно выполняет задачи в зоне СВО.
МО РФ заявило, что морпехи Черноморского флота при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ.
Канцлер Австрии считает необходимым диалог между Москвой и Киевом.
Боец Поляков под огнем восстановил связь в подразделении, что позволило отбить атаку ВСУ.
Самое важное - в нашем Telegram-канале