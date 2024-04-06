8 апреля
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Политика

День 772-й. Самое важное к утру 6 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Канцлер Австрии выразил несогласие с Макроном по Украине. Карл Нехаммер считает необходимым избегать эскалации напряженности.

  • В Черниговской области строят "капитальные фортификации" вдоль границы с РФ и Белоруссией. Глава областной администрации Вячеслав Чаус сообщил Владимиру Зеленскому, что уже установлены минные заграждения, невзрывные препятствия и разветвленная сеть опорных пунктов.

  • Водолацкий назвал взятие Водяного в ДНР шагом к освобождению Славянска и Краматорска. Российская армия ежедневно продвигается вперед, отметил депутат Госдумы

Пули для пневматической винтовки.
Пули для пневматической винтовки.
СС0

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Доллар — 92,50 рубля. Евро — 100,16 рублей.

Над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

МО РФ заявило, что морпехи Черноморского флота при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ.

Минобороны России заявило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении.

МО РФ сообщило, что бронепоезд "Волга" успешно выполняет задачи в зоне СВО.

МО РФ заявило, что морпехи Черноморского флота при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ.

Канцлер Австрии считает необходимым диалог между Москвой и Киевом.

Боец Поляков под огнем восстановил связь в подразделении, что позволило отбить атаку ВСУ.

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