День 772-й. Самое важное к утру 6 апреля

Канцлер Австрии выразил несогласие с Макроном по Украине. Карл Нехаммер считает необходимым избегать эскалации напряженности.

В Черниговской области строят "капитальные фортификации" вдоль границы с РФ и Белоруссией. Глава областной администрации Вячеслав Чаус сообщил Владимиру Зеленскому, что уже установлены минные заграждения, невзрывные препятствия и разветвленная сеть опорных пунктов.