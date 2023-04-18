19 апреля
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Политика

Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену, сообщает РБК.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Сейчас за государственную измену (ст. 275 УК РФ) можно получить срок от 12 до 20 лет и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по безопасности предложил внести поправки 7 апреля. Также в Госдуме поддержали ужесточение наказания за терроризм.

После принятия закона наказание в виде пожизненного заключения можно получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну.

Переход на сторону противника либо оказание любой помощи государству в деятельности против России также считается госизменой.

Кроме того, закон изменяет статью «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Максимальный срок по этой статье предложили увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет).

За преступление по статье «Содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) минимальный порог наказания может вырасти до семи лет (сейчас — от 5 до 15 лет).

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.

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