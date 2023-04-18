Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену, сообщает РБК.

Сейчас за государственную измену (ст. 275 УК РФ) можно получить срок от 12 до 20 лет и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по безопасности предложил внести поправки 7 апреля. Также в Госдуме поддержали ужесточение наказания за терроризм.

После принятия закона наказание в виде пожизненного заключения можно получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну.

Переход на сторону противника либо оказание любой помощи государству в деятельности против России также считается госизменой.

Кроме того, закон изменяет статью «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Максимальный срок по этой статье предложили увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет).

За преступление по статье «Содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) минимальный порог наказания может вырасти до семи лет (сейчас — от 5 до 15 лет).

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.