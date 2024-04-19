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Политика

Чиновникам ужесточают правила выезда из России

Власти России усложняют поездки за границу для некоторых чиновников, сообщает Reuters.

Испания. Барселона.
Испания. Барселона.
СС0.

Мера — из-за опасений, что зарубежные страны попытаются получить доступ к государственным секретам.

По словам одного из 9 источников, правительство запрещает сотрудникам различных ведомств выезжать куда-либо без спецразрешения.

Правила выезда различаются в разных госорганах — в зависимости от уровня допуска, указывает Газета.Ru.

Источник издания в Госдуме рассказал — «сотрудникам нижней палаты» — как называет их агентство, запрещены любые поездки за границу. Причем даже в дружественные страны.

Ранее принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников предложили в ГД. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его словам, это нужно «для их же собственной безопасности» — международная контрразведка работает профессионально.

Также обязали предупреждать о поездках за границу депутатов Госдумы.

Вице-спикеры и председатели комитетов должны будут уведомлять о своих зарубежных поездках Вячеслава Володина. Другие — профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Однако народные избранники не должны спрашивать разрешения на такие поездки, только уведомлять.

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