Расписание ЕГЭ на 2024 год утвердили в Минпросвещения

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не изменили:
- 23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;
- 28 мая – по русскому языку;
- 31 мая – по математике базового и профильного уровней.
4 июня, согласно обновленному расписанию. пройдут ЕГЭ по обществознанию и физике.
7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам перенесли на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.
Также в расписаниях скорректировали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. Тогда выпускники успеют получить результаты и решить, необходима ли им пересдача.
Выпускники смогут пересдать один экзамен уже в этом году. Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.
Ранее стало известно, что более 10 тыс. человек из Алтайского края планируют сдавать ЕГЭ.
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