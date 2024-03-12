В Госдуме рассказали, что относятся негативно к отмене ЕГЭ

В Госдуме высказались о возможности отмены обязательной сдачи ЕГЭ в 2025 году. Об этом пишет Lenta.ru.

Депутат Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга исключил возможность принятия законопроекта об отмене ЕГЭ.

Он отметил, что на сегодняшний день перспектива у законопроекта негативная и, скорее всего, Госдума его не поддержит.

Кроме того, отмена государственного экзамена сократит возможность абитуриентам из дальних уголков страны поступать в вузы в других городах.

Мажуга заявил, что с каждым годом ЕГЭ адаптируют под учащихся и преподавателей.

Со слов депутата, экзамен можно сравнить с обычным письменным.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Нововведение может вступить в силу 1 января 2025 года.

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