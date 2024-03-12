12 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Госдуме рассказали, что относятся негативно к отмене ЕГЭ

В Госдуме высказались о возможности отмены обязательной сдачи ЕГЭ в 2025 году. Об этом пишет Lenta.ru.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Депутат Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга исключил возможность принятия законопроекта об отмене ЕГЭ.

Он отметил, что на сегодняшний день перспектива у законопроекта негативная и, скорее всего, Госдума его не поддержит.

Кроме того, отмена государственного экзамена сократит возможность абитуриентам из дальних уголков страны поступать в вузы в других городах.

Мажуга заявил, что с каждым годом ЕГЭ адаптируют под учащихся и преподавателей.

Со слов депутата, экзамен можно сравнить с обычным письменным.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Нововведение может вступить в силу 1 января 2025 года.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость