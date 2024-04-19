Их нравы: российская телеведущая призналась, что ей придется идти на встречу с женой экс-президента Франции в трусах

Телеведущая Ида Галич пожаловалась в соцсетях — ей придется идти на встречу с женой экс-президента Франции Николя Саркози в трусах и топе.

Дело в том, что знаменитость прилетела в Дубай на гала-ужин. Его организовала супермодель Карла Бруни, но ее чемодан с вещами остался в Москве, указывает Газета.Ru.

Помимо Бруни и бывшей первой леди Франции, на ужине будет Мария Шарапова.

Телеведущая заметила — если чемодан не найдется, то она пойдет на светское мероприятие в трусиках и топе.

И поведала, что у нее нет желания ходить по магазинам и покупать новые вещи. Учитывая, что на наряд уже потрачен солидный бюджет. И выразила надежду, что ее багаж все же доставят в Дубай.

Ранее сообщалось, что в два раза больше осадков выпало за один день в Дубае, чем обычно за год. Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории.

Дождевые тучи сформировались на границе Аравии и теплых вод Персидского залива.

Цифра

Примерно 2,5 тыс. российских туристов застряли в ОАЭ из-за погоды. Позднее сообщили о пяти тысячах путешественниках, которые не могли улететь. Сейчас непогода подошла к финишу. И возобновлено авиасообщение.

Самое важное - в нашем Telegram-канале